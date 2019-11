’T HARDE – Oranjevereniging ’t Harde organiseert dit jaar de intocht van Sinterklaas in samenwerking met Stg. Wiel en de gymnastiek vereniging SSS. De intocht vindt plaats op zaterdag 23 november en start om 14.00 uur vanaf het zwembadplein ‘De Hokseberg’. Rond 14.30 uur zullen de Sint en zijn Pieten aankomen bij het MFC Aperloo aan de Stadsweg 27. Aansluitend zal de Sint welkom geheten worden door de wethouder, waarna de uitreiking van de mooist gekleurde kleurplaat zal plaatsvinden. Om 15:00 uur start de Pietengym voor de allerkleinsten van de basisscholen. De Pietengym wordt begeleid door onze Pieten en de vrijwilligers. De papa’s en de mama’s (opa’s, oma’s etc.) mogen plaatsnemen op de tribune of in de kantine van het MFC. Aanmelden is wenselijk via wiel.nl/activiteiten. Om 16.00 uur zullen Sinterklaas en zijn Pieten doorgaan naar een volgend feest en ’t Harde verlaten.

Brievenbus voor de kleurplaten

We hebben dit jaar ook een kleurwedstrijd. Dus kleur je kleurplaat zo mooi mogelijk in en doe deze in de brievenbusbij The Read Shop. De kleurplaat is af te halen bij de Boni Supermarkt en The Read Shop. En ook is de kleurplaat te downloaden via onze website www.oranjeverenigingtharde.nl