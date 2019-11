Zaterdag staat de tweede thuiswedstrijd op rij op het programma voor S.V. ’t Harde. De tegenstander is Reaal Dronten, dat nog wacht op de eerste overwinning van het seizoen.



De Drontenaren waren vorig seizoen erg wisselvallig en eindigden op de achtste plek. Dit seizoen gaat het nog iets moeizamer, met drie gelijke spelen en vier nederlagen uit de eerste zeven duels. Daarmee deelt Reaal Dronten de laatste plek met VEVO. Vorige week werd er op eigen veld nipt verloren van WZC Wapenveld (0-1).



’t Harde ging met dezelfde cijfers onderuit tegen ’s-Heerenbroek en is daarmee de ongeslagen status kwijt. Een onnodige nederlaag en ook een onverwachte, na de mooie uitoverwinning tegen WZC de week ervoor. De groenwitten zagen koploper Dieze West uitlopen door de overwinning op runner-up VSW. ’t Harde staat nu vierde, met zes punten achterstand op de kop, maar ook met nog een inhaalwedstrijd voor de boeg.



Tegen Reaal Dronten moeten de Hardenezen zich zien te revancheren voor het optreden van afgelopen week. Vorig seizoen eindigde het thuisduel tegen Reaal in een 4-2 overwinning. Het duel aanstaande zaterdag op Sportpark Schenk begint om14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Smeenk.