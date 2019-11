Voor een tweede achtervolgende thuiswedstrijd heeft ’t Harde onnodig punten laten liggen. Laagvlieger op de stand Reaal Dronten hield het doel schoon voor negentig minuten, maar wist aan de andere kant van het veld geen treffer te maken, waardoor beide teams tevreden moesten zijn met een puntendeling.

’t Harde moest al vroeg in de wedstrijd noodgedwongen haar plan aanpassen toen Melvin Boender na een botsing het veld moest verlaten voor Wesley Huenestein. Grootste kans voor rust was er voor Reaal Dronten. Een diepe voorzet werd ingekopt, maar onnodig verlengd in buitenspelpositie.

Na de rust probeerde ’t Harde met de ingevallen Stefan Marsman meer dreiging vanaf de flank te krijgen. De ploeg van trainer Egbert Kragt kon echter niet het niveau halen van een paar weken geleden wist nauwelijks kansen te creëren.

Pas in de absolute slotfase kon de ploeg door drukken. Een indraaiende vrije trap werd keurig bij de eerste paal ingekopt door Wesley van der Roest, echter vlagde de vierde wissel van Reaal al voordat de bal ingebracht werd voor buitenspel. Het vlagsignaal werd overgenomen door scheidsrechter Smeenk en de treffer geannuleerd.

Doordat de koplopers ook punten lieten liggen, blijft ’t Harde in het kielzog van de top van de competitie. Volgende week komt ’t Harde in wedstrijden in ieder geval weer gelijk, want dan staat het inhaalduel tegen Wijthmen op het programma.