Waarschijnlijk zal het menig bezoeker van de afgelopen thuiswedstrijd tegen SEH zijn opgevallen dat bij aanvang van de wedstrijd er op het hoofdveld een unieke zuil stond waarop de wedstrijdbal werd gepresenteerd. Nadat de zuil afgelopen week is voorzien van de nodige bestickering is de zuil nu officieel in gebruik genomen. De zuil is een ontwerp van Johan Mulder uit ’t Harde. Johan heeft de zuil ook zelf vervaardigd. \

Voortaan zal de wedstrijdbal dus een prominente plek krijgen bij de opkomst van het eerste elftal bij haar thuiswedstrijden. S.V. ’t Harde en de Supportersvereniging Groen-Wit bedanken Johan Mulder zeer hartelijk voor deze gulle gift. Als dank heeft Dennis Elskamp aan Johan een mooi boeket bloemen aangeboden.