Kansen missend ‘t Harde ten onder in Wapenveld

Na twee wedstrijden wacht S.V. ’t Harde nog steeds op haar eerste competitiezege van het seizoen. Mogelijkheden waren er in overvloed om het ambitieuze WZC uit Wapenveld een thuisnederlaag te bezorgen, maar de ploeg slaagde er niet WZC echt pijn te doen. Derhalve ging een oude voetbalwet weer van kracht, dat wanneer je de kansen zelf niet maakt…

’t Harde heerste in de eerste helft. De ploeg kreeg in de 5e minuut al een grote mogelijkheid via Jelle van ’t Hul, maar hij wist de goed keepende Bos op zijn weg. Een paar minuten later kreeg Terence ten Brink een mogelijkheid na een voorzet van Bram van de Worp. De inzet van de voor zijn man gekomen Ten Brink mistte net de kracht. Na een kwartier spelen speelde Alwin Zieleman zich vrij voor de keeper, maar zijn inzet ging recht op de doelman af.

In de 29e en 35e minuut werd tot tweemaal toe een bal van de lijn gehaald door WZC. Eerst was er de inzet van Van de Worp, die zijn kopbal gestuit zag worden. De bal leek over de doellijn, maar scheidsrechter Endeman kende de goal niet toe. De tweede grote kans was voor Mycha van Rossum. De robuuste laatste man controleerde een vrije trap van Ten Brink prima in de vijfmeter, maar zijn harde inzet van dichtbij werd gekeerd door Bos.

Tien minuten voor rust kreeg ’t Harde na een handsbal in de 16 meter een strafschop. Het buitenkansje werd echter niet uitgepakt door Ten Brink. Twee minuten later kreeg WZC een strafschop te nemen. De bal verdween door de muur, via de handen van doelman Henry Schipper in het doel, 1-0.

Lang kon WZC niet genieten van de voorsprong. Jelle van ’t Hul lanceerde zichzelf de diepte in. Het was Terence ten Brink die slim over de voorzet van Van ’t Hul heenstapte en Zieleman een niet te missen kans bood, 1-1.

Na de rust kreeg ’t Harde twee goede mogelijkheden om op voorsprong te komen. Eerst verspeelde Van de Worp slordig de bal in drie-tegen-één situatie richting het doel van WZC en mistte Quinten Turubassa een een-op-een met de keeper door te lang te twijfelen wat te doen.

Hierna kantelde de wedstrijd, mede omdat ’t Harde verzuimde om te voetballen. WZC kreeg meer het initiatief en de 2-1 voorsprong kwam uiteindelijk niet geheel uit de lucht vallen. Een voorzet van de linkerkant werd niet al te hard tegendraads ingekopt, maar bleek onhoudbaar voor Schipper.

Twintig minuten voor tijd kreeg WZC een makkelijk gegeven strafschop. Nadat Sam van Norel de bal voor de lastige spits Balavac wegtikte, koss Endeman ervoor om te fluiten voor een overtreding. De strafschop werd onberispelijk binnengeschoten, 3-1.’t Harde probeerde middels enkele wissels de aansluitingstreffer te forceren, maar verder dan een kopkans van Melvin Boender kwamen de Groen-Witten niet.

Een onnodige nederlaag, waardoor de achterstand van ’t Harde op de koplopers reeds vijf punten bedraagt. Volgende week krijgt ’t Harde de mogelijkheid om revanche te nemen. De tegenstander op Sportpark Schenk is Vierhouten ’82. De wedstrijd vangt aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Frei.