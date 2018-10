S.V. ’t Harde op jacht naar eerste overwinning

Na twee competitiewedstrijden is S.V. ’t Harde nog steeds op zoek naar de eerste overwinning. Zaterdag moet het gebeuren in de thuiswedstrijd tegen Vierhouten ’82.

De Vierhoutenaren eindigden vorig seizoen op de elfde plek in de vierde klasse B. Afgaande op de voorbereiding wordt het weer een moeilijk seizoen voor de bosbewoners. Na de eerste bekerwedstrijd tegen Hatto-Heim (8-1 nederlaag) trok Vierhouten zich terug uit de beker, vermoedelijk vanwege een krappe selectie. In de eerste competitiewedstrijd werd een 1-0 nederlaag geleden bij SEH. Vorige week speelde Vierhouten niet, door festiviteiten rondom de opening van het nieuwe kunstgrasveld.

Op het kunstgras in Wapenveld verloor ’t Harde vorige week totaal onnodig van WZC. Vriend en vijand verbaasde zich over de 1-1 ruststand, na vele gemiste kansen aan groenwitte zijde. In de tweede helft was de wedstrijd meer in evenwicht, maar scoorde alleen de thuisploeg twee keer. Een teleurstellende competitiestart, die te vergelijken valt met afgelopen seizoen. Toen verloor ’t Harde echter ook de derde competitiewedstrijd. Dat mogen de groenwitten nu niet laten gebeuren.

Om de ambities overeind te houden telt voor ’t Harde alleen een overwinning tegen Vierhouten. De laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen in competitieverband was in het kampioensjaar van 2014/2015. Toen verloren de Hardenezen op eigen veld met 1-2. Het duel van aanstaande zaterdag op Sportpark Schenk begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Frei.