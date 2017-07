Kinderavondwandeling op landgoed Zwaluwenburg: op expeditie door de natuur

’t HARDE – Het is zomervakantie, dus uw kinderen mogen s’ avonds vast wat langer op blijven. Neem ze mee voor een avontuur door de natuur op landgoed Zwaluwenburg op maandag 17 juli. De boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen gaat met de kinderen op zoek naar dierensporen en -geluiden, terwijl de dieren zich gereedmaken voor de nacht. Natuurlijk krijgen ze ook allemaal weetjes te horen over het bos en de dieren die er wonen. U dient te zorgen voor stevige schoenen. Deze wandeling is niet geschikt voor buggy’s, peuters en kleuters. Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.

Start: 19.00 uur op de parkeerplaats bij de A. Vogeltuinen aan de Eperweg, 8084 RB ’t Harde. Duur: ca. 2 uur. Deelname: € 5,00 p.p., kinderen t/m 12 jaar € 2,50 p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van een geldige donateurspas. Betaling: via Ideal bij reservering. Reserveren is noodzakelijk via www.glk.nl/evenementen. Informatie: Marieke Dicou, tel. 06 – 23 738 030 of Fokko Andringa, tel. 06 – 51 543 444.