Staat jouw kleuter al te trappelen van ongeduld? Ze mogen het veld weer op want vanaf volgende week start de voetbalschool bij S.V. ‘t Harde. Afgelopen jaar hebben we veel nieuwe kinderen verwelkomd op onze voetbalschool. Uiteraard hopen wij dat zij er allemaal weer bij zijn dit seizoen. Onder begeleiding van enthousiaste trainers worden er diverse spelvormen aangeboden, waarbij telkens gebruik wordt gemaakt van de bal. Toegang tot de voetbalschool is gratis voor alle jongens en meisjes in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 6 jaar. De voetbalschool start op woensdag 11 september. De training begint om 15.45 uur en eindigt om 16.30 uur. Heb je nog vragen over onze voetbalschool, neem dan contact op via ons e-mailadres voetbalschool@svtharde.nl.