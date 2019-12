De voorlaatste wedstrijd voor de winterstop brengt S.V. ’t Harde naar Zwolle voor de ontmoeting met middenmoter CSV ’28.

CSV degradeerde afgelopen seizoen na een jaar uit de Derde Klasse C. Dit seizoen verloopt het qua resultaat nog niet naar wens voor de Zwollenaren. Veertien punten uit negen wedstrijden is ongetwijfeld niet wat men had gehoopt. Toch werd er nog maar een keer verloren. Het puntenverlies komt vooral door maar liefst vijf gelijke spelen. CSV heeft de minstgepasseerde defensie (elf doelpunten tegen), maar is qua productie vooral afhankelijk van topscorer Mitchel Benschop. Hij maakte acht van de zeventien treffers.



’t Harde is in de winning mood, met drie nipte overwinningen op rij. Vorige week werd Wilsum in een matig duel met 1-0 verslagen. Hierdoor wordt de koppositie nog steeds gedeeld met het verrassend goed presterende ’s-Heerenbroek. Met welk gevoel de groenwitten de winterstop in gaan, is sterk afhankelijk van de laatste twee duels.

Het uitduel tegen een voetballende ploeg als CSV zal ongetwijfeld een heel ander beeld opleveren dan tegen een verdedigend Wilsum. Hopelijk een leuke wedstrijd voor het publiek met hetzelfde resultaat als de laatste weken. Het duel op Sportpark De Verbinding in het Zwolse Stadshagen begint om 15.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Rigterink.