Een foute pass op het middenveld, terwijl de ploeg in de aanval was, leidde uiteindelijk de enige treffer in het duel tussen CSV ’28 en S.V. ’t Harde. Doelman Schipper leek met behulp van zijn verdediging en de paal nog de treffer te voorkomen, maar in de derde instantie moest hij toch capituleren. Door de nederlaag zakte ’t Harde van de eerste naar de derde plaats in de vierde klasse D.

’t Harde moest noodgedwongen om uiteenlopende redenen starten zonder de aanvallers Jelle van ’t Hul en Terence ten Brink en verdediger Melvin Boender. De openingsfase van de wedstrijd was het CSV ’28 die het overwicht had. De ploeg speelde met veel beweeglijkheid, maar creëerde nog niet echt grote kansen. De eerste echt grote kans werd ingeleid door een verkeerde pass op het middenveld van ’t Harde. In de omschakeling ging de rappe rechtsbuiten op Schipper af, die met een redding en de paal zijn doel schoon leek te houden. Uiteindelijk werd de derde inzet ’t Harde fataal en werd de 1-0 op het scorebord gezet.

Via schoten van Youri van Boven ging ’t Harde op zoek naar de gelijkmaker en kreeg het meer en meer het initiatief in de wedstrijd. Echter het positiespel op de helft van de tegenstander liet nogal eens te wensen over waardoor ’t Harde veelal verzandde in het geven van voorzetten, die eenvoudig geplukt konden worden door de sterke doelman van CSV ’28.

CSV ’28 kreeg voor rust nog een levensgrote kans, maar een één-op-één met Schipper werd in het voordeel van de doelman beslist, die zijn doel goed verkleinde. Zo ging ’t Harde met een achterstand de rust in.

Kort na de rust moest ’t Harde noodgedwongen wisselen, nadat Stefan Marsman geblesseerd raakte aan zijn enkel. Zijn vervanger, Rick Zanting, maakte hierdoor zijn competitiedebuut voor ’t Harde. Zanting was dreigend voor de groen-witten. Creëerde twee mooie kansen, maar had wat pech in de afwerking.

In de omschakeling probeerde het teruggedrongen CSV ’28 tot kansen te komen. Dreiging was er volop, maar uiteindelijk bleef ’t Harde in de race om minimaal een punt te pakken. ’t Harde kreeg de nodige hoekschoppen te nemen en vrije trappen op mooie posities, maar het gogme ontbrak, om de bal uit de buurt van de keeper van de tegenstander te houden.

Na ietwat te korte blessuretijd floot de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd en moest ’t Harde het puntverlies incasseren. ’t Harde kan zich volgende week revancheren. De ploeg van trainer Egbert Kragt speelt dan haar laatste wedstrijd van 2019 thuis op sportpark Schenk.