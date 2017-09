Marga Schoots unaniem gekozen tot lijsttrekker VVD Elburg

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Elburger VVD op donderdag 24 augustus is Marga Schoots unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar.

Marga Schoots heeft de afgelopen jaren haar sporen verdiend in de Gemeenteraad van Elburg, waar ze sinds 2014 fractievoorzitter van de VVD is. Het bestuur van VVD Elburg is blij met de keuze voor Marga Schoots. “Marga is gezien haar enthousiasme en ervaring in gemeenteland de uitgelezen kandidaat om de kar te trekken tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen en de daarop volgende raadsperiode”, aldus Henk-Jan van ’t Hof, voorzitter van de lokale afdeling van de VVD.

De nieuw gekozen lijsttrekker gaf aan erg blij te zijn om wederom als boegbeeld te mogen fungeren. ”De klus is nog niet af”, reageerde ze na haar verkiezing. Verder gaf ze aan trots te zijn op de steun die ze vanuit haar achterban krijgt. “Zonder een sterke achterban kun je als fractievoorzitter niets”. De komende periode zal de verdere invulling van de kandidatenlijst bepaald worden.