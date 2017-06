Meisje (14) lastig gevallen; politie zoekt getuigen

‘t Harde – Op woensdag 31 mei omstreeks 17.15 uur is een 14-jarig meisje lastig gevallen door een negroïde man. Zij fietste over de Bovenheigraaf en reed in de richting van de Laanzichtweg in ’t Harde toen zij werd aangesproken door de man. Hij viel haar lastig maar zij wist er vandoor te gaan. De politie is op zoek naar getuigen.

Het 14-jarige meisje kon zich vrij snel uit de voeten maken. Thuis werd de politie gewaarschuwd. Vandaag werd uitgebreid met het meisje gesproken. Zij kon een nauwkeurig signalement geven van de dader:

Signalement:

Negroïde man

Kroes haar

Ongeveer 25 jaar oud

Normaal postuur

Tussen de 1.80 en 1.90 lang

Donker blauwe broek

Grijs T-shirt

Daarover droeg hij een zwart vest

Sprak accentloos Nederlands

De politie wil graag in contact komen met mensen die menen wat gezien of gehoord hebben. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven aan de politie via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.