Microsoft Azure Masterclass van Ifective groot succes

Directeur Michiel Hameete van Ifective is tevreden over de Microsoft Azure Masterclass die het toonaangevende softwarehuis afgelopen vrijdag organiseerde. ‘Als je voorop loopt in innovatieve IT-technologie is het mooi als je je kennis en expertise kunt delen met collega’s. We zijn dan ook blij met de overweldigende opkomst.’ Een enthousiaste groep professionals kreeg de unieke kans om van Ifective-developers én Jan Depping van Microsoft inzicht te krijgen in de laatste ontwikkelingen binnen Azure. ‘We zijn ook Microsoft erkentelijk voor het leveren van een essentiële bijdrage aan deze succesvolle masterclass.’

Algemene ontwikkelingen en verdieping

In het nieuwe kantoor van Ifective in ’t Harde gaven developers Herman van Triest en Sander Bakker de aftrap voor het algemene deel van de masterclass. Na de pauze informeerde Microsoft technology strategist Jan Depping de gasten over de stand van zaken en de perspectieven rond de innovatieve Microsoft-technologie. Ervaren programmeurs konden bovendien kiezen voor een extra, technische verdieping in de stof. Naast topdevelopers van verschillende bedrijven namen ook consultants, accountmanagers en IT-managers deel aan de Masterclass.

Als Gold Application Partner vinden we kennis delen belangrijk

‘Bedrijven en organisaties gebruiken steeds meer cloudservices en –applicaties. Als officiële Gold Application Partner lopen wij voorop in de ontwikkeling van innovatieve IT-oplossingen die voldoen aan de eisen van nu én de toekomst. We vinden het belangrijk om die kennis te delen en zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de IT-branche. Deze veelzijdige technologie van Microsoft heeft de toekomst. Het is niet alleen een belangrijke aanvulling voor de toolkit van developers. Ook voor IT-managers en consultants heeft kennis van Microsoft Azure toegevoegde waarde,’ licht Hameete toe.

Microsoft Azure wordt belangrijke standaard in webapplicaties

Microsoft Azure begint een steeds belangrijkere standaard te worden voor het bouwen en implementeren van webapplicaties. Het aantal cloudservices groeit en daarmee ook de mogelijkheden voor developers om te bouwen, implementeren en beheren. Azure is flexibel en ondersteunt een groot aantal besturingssystemen, programmeertalen, frameworks, databases en apparaten. Azure technologie biedt optimale vrijheid in een veelzijdig, online environment. Ifective heeft veel ervaring in het toepassen van deze geavanceerde IT-technologie toe in veelzijdige webapplicaties.

Meer weten over Microsoft Azure?

Op ifective.nl/azure-masterclass is meer informatie over de Masterclass te vinden. Wil je meer weten over deze technologie en de kennis en expertise van Ifective? Dan kun je altijd contact opnemen met Edwin Venema op telefoonnummer 06 414 837 25 of via e.venema@ifective.nl.