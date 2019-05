Het 1e elftal van S.V. ’t Harde heeft zich weten te plaatsen voor de nacompetitie voor promotie naar de 3e klasse. Deze nacompetitie bestaat uit 2 (enkele) wedstrijden. Deze wedstrijden worden op 1 juni (halve finale) en 8 juni (finale) gespeeld.

De halve finale op zaterdag 1 juni wordt gespeeld tegen V.V. Daarlerveen. Deze ploeg is op de 3e plaats in de 4e klasse D geëindigd. De wedstrijd wordt gespeeld op sportpark Schenk en zal om 14.30 uur starten.

De winnaar van deze wedstrijd speelt de finale tegen de winnaar van de wedstijd Juliana ’32 – DVOV. Deze finalewedstrijd wordt 8 juni op neutraal terrein gespeeld.

Om te promoveren moet er dus 2 keer gewonnen worden. Een duidelijke opdracht voor de spelers/staf/supporters. Want promoveren doe je met elkaar!

Het zijn enkele wedstrijden, dit betekend dat er gelijk een winnaar moet zijn. Als er na de reguliere speeltijd nog geen winnaar is, dan volgt er een verlenging van 2x 15 minuten. Als er dan nog geen winnaar is, dan volgen er strafschoppen volgens het ABBA systeem. Gele kaarten vanuit de competitie opgelopen, tellen gewoon door in de nacompetitie.

Kom het 1e aanmoedigen zaterdag om 14.30 uur op sportpark Schenk!