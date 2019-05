In de laatste wedstrijd van de reguliere competitie leidde ’t Harde haar tweede opeenvolgende thuisnederlaag. Tegenstander VEVO was beter in het benutten van de kansen en ging met een 2-1 zege terug naar Veessen. Voor ’t Harde is het zaak om snel orde op zaken te stellen, zaterdag 1 juni wacht Daarlerveen (3e in 4D Oost) in de halve finale van de nacompetitie om een plek in de derde klasse.

De eerste helft was kenmerkend voor het spel van de groen-witten van de laatste weken. De ploeg creëerde de nodige kansen, maar wist zichzelf niet te belonen. Aanvoerder Bram van de Worp was tot drie keer toe dichtbij een treffer. Hij zag onder andere een mooie vrije trap uitstekend gekeerd worden door de Veesser-doelman en vond de paal na een inzet van dichtbij. De rebound bij de laatste poging was een koud kunstje voor de ingelopen Quinten Turubassa, maar die zag zijn inzet via de onderkant van lat het veld terug inspringen.

Na een half uur kreeg ’t Harde het deksel even keihard op de neus. Een lange bal werd niet goed verwerkt door Mycha van Rossum. De naar rechts doorgeschoten bal werd ineens op de pantoffel genomen door Van Werven, die de bal in de winkelhaak deed ploffen, 0-1. ’t Harde rechtte echter de rug en kwam door Van de Worp op slag van rust op gelijke hoogte. De voorzet van Jelle van ’t Hul was afgemeten en kon van dichtbij ingekopt worden, 1-1.

Na rust verzandde het spel van ’t Harde al snel in veel foute keuzes. Het veld werd minder breed gehouden en de verassing werd compleet uit het voetbal gehaald. VEVO kon ondanks de druk van ’t Harde redelijk eenvoudig op de been blijven. Keeper Liefers moest een paar keer handelend optreden, maar kwam nauwelijks in de problemen.

Tien minuten na de rust kwam VEVO opnieuw op voorsprong. Vanaf links bracht de handige Bronsink de bal strak voor bij de eerste paal waar de ingelopen Rakhorst attenter reageerde dan zijn verdediger en de 1-2 binnen prikte achter doelman Henry Schipper.

In de slotfase probeerde ’t Harde het wel om met een slotoffensief nog een punt veilig te stellen, maar verder dan wat halve schietkansen kwam de ploeg niet. Hierdoor ging de laatste reguliere competitiewedstrijd verloren, maar is het seizoen voor ’t Harde zeker nog niet over. Aanstaande zaterdag wacht de nacompetitie al. Tegenstander hierin is zoals eerder gememoreerd Daarlerveen. De halve finale, die over één wedstrijd gespeeld wordt, vindt plaats in ’t Harde en zal aanvangen om 14.30 uur.