Nacompetitie een feit voor S.V. ’t Harde

Door een 2-3 nederlaag tegen WZC Wapenveld in de laatste thuiswedstrijd van de reguliere competitie is ’t Harde veroordeeld voor het spelen van nacompetitie voor lijfsbehoud in de 3e klasse. In een tweeluik met Reaal Dronten zullen de groen-witten alles moeten geven om niet af te dalen naar de 4e klasse.

In de wedstrijd tegen WZC waren de eerste kansen voor ’t Harde. De lat stond een vroege 1-0 in de weg na een inzet van Henk Elskamp. Hierna was er een grote kans voor Dinand Dekker, maar de spits, die zich zelf goed vrijliep, schoot een terug getrokken bal van Bilal Bella te gehaast met links over.

WZC was dreigend middels hun gevaarlijk spitsen, maar ook bij de gasten uit Wapenveld ontbrak in eerste instantie de scherpte in de afronding. Toch was het WZC die binnen een tijdbestek van twee minuten 2x wist te scoren. In beide gevallen was er sprake van slordig balverlies van ’t Harde rond de middenlijn en was Davey kansloos. Vlak voor rust bracht Bilal de spanning in de wedstrijd terug door een prima voorzet van Henk binnen te glijden.

Na de rust toonde ’t Harde zich strijdvaardig, er moest immers gewonnen worden. De ploeg voetbalde bij vlagen aardig, maar bleef ongelukkig in de afwerking. WZC bleef gevaarlijk in de omschakeling en gooide de wedstrijd een kwartier voor tijd in het slot na matig verdedigen van ’t Harde, maar ook een prima afwerking van een van de middenvelders van WZC.

’t Harde bleef proberen de aansluiting weer te vinden, maar dat lukte pas in de 90e minuut. Bram van de Worp wist met een prachtig schot de 2-3 te noteren. Vlak na de 2-3 leek invaller Sam van Norel de 3-3 binnen te koppen, maar zijn inzet werd uit het doel gekopt.

Een nederlaag met gevolgen, want door de overwinning van Olympia ’28 zakt ’t Harde een plaats op de ranglijst en hebben we slechts één kans om ons veilig te spelen. Lang om na te treuren heeft ’t Harde niet. Zaterdag wordt de eerste wedstrijd gespeel voor de nacompetitie tegen Reaal Dronten, de wedstrijd in Dronten begint om 14.30 uur.

Scoreverloop: 35e 0-1 WZC, 37e 0-2 WZC, 43e 1-2 Bilal Bella, 72e 1-3 WZC, 90e 2-3 Bram van de Worp

Opstelling S.V. ’t Harde: Davey Visch; Wesley Huenestein (74e Quinten Turubassa), Rick Veldkamp ©, Jordy Huenestein, Michiel Vlijm (74e Sam van Norel); Menno van ’t Hul (65e Hermen de Jager), Bram van de Worp, Robbert Strijkert; Bilal Bella, Henk Elskamp, Dinand Dekker.