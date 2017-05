Veiligheidsregio en Ondernemers werken samen aan veiligheid

Business Club N.V. nodigt ondernemers uit voor bedrijfsbezoek aan de Brandweer.

Op woensdagavond 17 mei zijn de ondernemers uit de regio welkom bij de Brandweer in Elburg. Tijdens deze bijeenkomst zal gesproken worden over het bewust zijn van risico’s en het voorkomen van brand in bedrijfs- en thuisomgeving. Daarnaast is er veel gelegenheid om eens in de huid van een brandweerman/vrouw te kruipen.

“Als Business Club N.V. proberen we bij onze bijeenkomsten altijd het nuttige met het aangename te verenigen. Met dank aan de Brandweer Elburg gaat dat ook zeker deze keer weer lukken.” Aldus voorzitter Marcel van ‘t Hul.

Het inhoudelijke gedeelte zal verzorgd worden door Heimen Pap, Specialist Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Daarnaast zullen er demonstraties zijn van de Brandweer en kunnen de ondernemers ook zelf hun vaardigheden testen. Wie durft het bijvoorbeeld aan om de nieuwe hoogwerker te testen? Lukt het om een auto open te knippen of de brandweerslang te hanteren?

“Inmiddels hebben zich al ruim 70 ondernemers aangemeld voor deze bijeenkomst en natuurlijk zal er in het programma ook voldoende ruimte zijn voor ontmoeting met de collega ondernemers,” geeft bestuurslid Patrick Visch aan.

Op 17 mei is de inloop vanaf 19.30 om 20.00 uur start de avond. Ondernemers die het bezoek aan de brandweer willen bijwonen of meer willen weten over de Business Club N.V. kunnen contact opnemen via www.businessclubnv.nl, via info@businessclubnv.nl of bij Patrick Visch op telefoonnummer 06-1244 8821.