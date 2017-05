Nacompetitie SV ’t Harde bijna een feit

S.V. ’t Harde heeft afgelopen zaterdag veerkracht getoond in een wedstrijd waar het constant achter de feiten aanliep. In de laatste 15 minuten werd een 3-1 achterstand alsnog goedgemaakt door een benutte penalty van Terence ten Brink en een intikker van Dinand Dekker. Door dit gelijke spel blijft Olympia ’28 12e maar kan nacompetitie nauwelijks nog worden ontlopen door de Hardenezen. Alleen door een wonder kan ’t Harde zich rechtstreeks handhaven.

De mogelijke scenario’s:

Directe handhaving:

* RDC wint van Vevo, S.V. ’t Harde wint van WZC

* RDC speelt gelijk tegen Vevo, S.V. ’t Harde wint met minimaal 3 goals verschil van WZC

* S.V. ’t Harde wint met meer dan 5 goals verschil van WZC

Opmerkingen: RDC heeft slechts 3 punten en een doelsaldo van 14-88

Wanneer t Harde met 5-0 wint van WZC staan beide ploegen in punten en doelsaldo gelijk

11e plek:

* Vevo wint bij RDC

* Olympia wint niet bij Hatto-heim

* S.V. ’t Harde wint van WZC

Wanneer ’t Harde 11e wordt speelt het in de 1e ronde nacompetitie tegen de hoogst geklasseerde periode kampioen van 4C (waarschijnlijk Zwolsche Boys). Bij verlies van deze tweekamp volgt een herkansing tegen de laagst geklasseerde periode kampioen van 4D.

12e plek:

* Olympia wint bij Hatto-Heim en ’t Harde verliest of speelt gelijk tegen WZC.

Wanneer ’t Harde 12e wordt speelt het een alles of niets tweekamp tegen de op 1 na hoogste periodekampioen uit 4C (waarschijnlijk Reaal Dronten)

De wedstrijd:

Opstelling: Davey Visch, Quinten Turubasa, Wesley Hunestein (63 Dinand Dekker), Jordy Huenestein, Michiel Vlijm (63 Rick Veldkamp), Arnoud Kamerbeek (40 Menno van ’t Hul), Robbert Strijkert, Bilal Bella, Bram van der Worp, Terence ten Brink ©, Henk Elskamp.

Op het hobbelige hoofdveld van de voormalige hoofdklasser !! Olympia was het duidelijk te merken dat er veel op het spel stond vandaag. Het eerste kwartier werd er nauwelijks een bal meer dan 2 keer naar iemand met hetzelfde shirt gespeeld. Hotse Knots Begonia voetbal is een passende aanduiding voor deze beginfase. Helaas was het eerste gevaarlijke moment van Olympia gelijk raak (1-0). Een vrije trap werd door de gevaarlijke rechtsbuiten (Bonhof) fraai binnengeschoten. ’t Harde mocht hierna ook 2 keer aanleggen op een meter of 25 van de goal maar helaas leverde dit geen gevaar op. Na een half uur kwam ’t Harde goed weg. Bonhof werd randje buitenspel teruggefloten en dus telde het vervolg niet meer. Een minuut later was het ‘ineens’ gelijk. Quinten Turubasa stuurde Bilal Bella op rechts de diepte in. De harde voorzet werd door Henk Elskamp goed ingeschoten (1-1).

In de 40e minuut moest Arnoud Kamerbeek zich wederom met een blessure laten vervangen. In de 43e minuut redde Davey Visch nog fraai op een inzet van Michiel Klink. In de 45e minuut sloeg Olympia alsnog toe. Verdedigend heerste er totale wanorde, 2 verdedigers gelijk mee in de aanval, en toen Menno van ’t Hul ook nog slordig balverlies leed op de middenlijn was de situatie niet meer te redden. Steekbal op wederom Bonhof die Davey Visch passeerde en koel afrondde en ’t Harde met een flinke kater de rust instuurde (2-1)

In het eerste kwartier van de tweede helft kregen beide teams 1 grote kans. Eerst werd Bram van der Worp goed aangespeeld in de zestien meter door Robbert Strijkert. Bram schoot de bal net naast. Wesley Pesman van Olympia wilde een vrije kans over Visch heen lobben maar dit lukte bij lange na niet. Twee minuten na deze kans was het wel raak en leek het pleit beslecht. Een lange bal kwam in de zestien. Davey Visch had uit moeten komen maar twijfelde. Bonhof wist wel raad met deze fout en legde de bal panklaar voor de goal. Van Milgen kon de bal op de doellijn promoveren tot een doelpunt (3-1).

In de 63e minuut van de wedstrijd besloot de technische staf een extra spits te brengen en achterin één op één te gaan spelen (Dinand Dekker verving Wesley Huenestein) en tegelijkertijd verving Rick Veldkamp de geblesseerde Michiel Vlijm. Beide heren vielen prima in. Rick blijkt de kunst van het verdedigen absoluut nog niet verleerd en Dinand bewees een prima aanspeelpunt te zijn.

In de 78e minuut kwam ’t Harde toch wat gelukkig terug in de wedstrijd. De slimme Robbert Strijkert kopte in de zestien de bal tegen een arm van een verdediger en scheidsrechter Van der Klocht wees naar de stip. Terence ten Brink schoot de penalty net hard genoeg in de benedenhoek (3-2). De jonge scheidsrechter Van der Klocht kon terugkijken op een prima wedstrijd waarin hij het wel erg ‘kort’ hield maar gezien de belangen was dat begrijpelijk.

S.V. ’t Harde rook bloed en bij Olympia sloeg de twijfel duidelijk toe. In de 83e minuut was ’t Harde dichtbij de gelijkmaker. Bilal werd door Dinand weggestuurd. Zijn keiharde lage voorzet werd door Henk net naast geschoten. Toen Olympia-invaller Zandink in de 87e minuut zijn tweede gele kaart kreeg en mocht vertrekken ging ’t Harde va-banque spelen.

Vlak voor tijd werd een hoge bal door Robbert doorgekopt naar Dinand. De invaller frommelde van dichtbij de belangrijke gelijkmaker binnen (3-3). In de blessuretijd kreeg ’t Harde zelfs nog DE kans op de winnende treffer. De beste man bij ’t Harde, Henk Elskamp, werd op links diep gestuurd. Zoals vaker vandaag liet hij de verdedigers zijn hielen zien en snelde de zestien in. In plaats van te schieten of breed te leggen op Dinand sloeg de twijfel toe en kon een verdediger er nog net tussenkomen.

Het was te veel van het goede geweest maar wie maalt daar in deze fase nog om?

Volgende week alles geven om WZC te verslaan en hopen op een wonder in Deventer bij RDC.