Derde editie ‘Feestweek op ’t Harde’ on hold

Een Oranjevereniging, een vereniging die in veel dorpen/steden actief is op Koningsdag. Oranjevereniging ’t Harde heeft dit een aantal jaren geleden al uitgebreid door samen met de financiële steun van de Ondernemersvereniging ’t Harde ook de Sinterklaasintocht te organiseren. In 2014 begon het toch bij een aantal bestuursleden te kriebelen en wilden zij graag nog iets meer voor het dorp doen. In 2015 is er dan ook een eerste editie ‘Feestweek op ’t Harde’ gestart. Deze week was een groot succes voor het dorp. Eind 2015 hebben we de organisatie voort gezet en de tweede editie in 2016 was dan ook een feit.

2016 was echter een bewogen jaar. Koningsdag die bijna totaal in het water viel, tevens stond de Feestweek in mei op het programma. Echter in de eerste week van mei hadden wij niet alléén evenementen op het programma staan voor het dorp, denkend aan o.a. de jaarlijkse vlooienmarkt op het dorp. Na alles te hebben geëvalueerd moesten wij constateren dat er minder animo was voor de Feestavond en de Oranjemarkt. Eind 2016 hebben wij kenbaar gemaakt dat er ondanks de ‘tegenslag’ een derde editie “Feestweek” zou volgen, deze was verplaatst naar de maand september.

In februari 2017 heeft de gemeente ons zichtbaarheid gegeven in de plannen rondom het nieuwe winkelcentrum. Na het zien van deze tekeningen hebben wij helaas een besluit moeten nemen dat wij geen mogelijkheid zien om een feestweek te organiseren met een kermis rondom het winkelcentrum, net als de afgelopen jaren. De kermis is voor ons wel de ‘kers op de taart’ v.w.b. de organisatie van de Feestweek. Daarnaast zorgt het voor ons voor een stukje financiële steun om alles te organiseren.

Opgeven wilden we nog niet gelijk, en hebben gezocht naar alternatieven, denkend aan een Feestweekend, met een Feestavond en de Oranjemarkt de volgende dag. Vele data zijn er voorbij gekomen, helaas is dit geen haalbare kaart om dit geheel tot een leuk succes te maken voor zowel het dorp, als voor ons op financieel gebied.

Wij hebben daarom besloten om de ‘Feestweek op ’t Harde’ een jaar on hold te zetten. Ons streven is om dit voor 2018 weer op het programma te zetten! Of dit een Feestweek of Feestweekend zal worden zullen wij later dit jaar beslissen. Wij, het bestuur van de Oranjevereniging ’t Harde, hopen dat u begrip heeft voor deze ontstane situatie.