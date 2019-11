De laatste fase van het nieuwbouwproject Heidezoom is nu in ontwikkeling. Wilt u ook in de Heidezoom wonen? Dan kunt u zich nu inschrijven voor het bouwnummer van uw keuze. Voor vragen kunt u terecht bij Makelaar De Boer in Elburg via 0525 – 06 70 70. Meer informatie vindt u ook op de website; www.heidezoom.nl. U kunt zicht daar inschrijven om het bouwnummer van uw keuze te reserveren.

De reserveringsperiode sluit op 9 december 2019 om 10.00. Daarna worden de reserveringen toegewezen.

www.heidezoom.nl