Na de gewonnen topper bij Dieze West speelt S.V. ’t Harde zaterdag een thuiswedstrijd tegen V.V. Wilsum, dat onderin de middenmoot bivakkeert.



Wilsum behaalde tien punten uit negen duels en staat daarmee tiende. Na vijf wedstrijden zonder overwinning, werd er vorige week weer eens gewonnen. Op eigen veld werd Reaal Dronten met 2-0 verslagen. Vorig seizoen speelden de Wilsummers ook in de Vierde Klasse D. Toen eindigde men als tiende op de ranglijst. Het seizoen daarvoor zaten Wilsum en ’t Harde bij elkaar in de competitie. In Wilsum werd het destijds 2-2, terwijl de groenwitten op eigen veld met 3-1 wonnen.



’t Harde staat nu waar het wil staan, namelijk bovenaan de ranglijst. De koppositie moet echter wel gedeeld worden met Dieze West en ’s-Heerenbroek. Op drie punten volgt WZC, op vier punten SEH en VSW. Volop spanning dus bovenin, waarbij er nog een hoop kan veranderen in de laatste drie wedstrijden voor de winterstop. Bij ’t Harde zal het vertrouwen aanwezig zijn na de knappe 1-2 overwinning bij Dieze West. Een wedstrijd die op een gelijkspel leek af te stevenen, maar vlak voor tijd besliste Terence ten Brink het duel in Hardenees voordeel.



Een garantie voor een nieuwe overwinning is dat uiteraard niet. Eind vorige maand boekte ’t Harde ook een mooie zege bij WZC, maar werden in de weken erna punten verspeeld tegen onder meer het veel lager geklasseerde Reaal Dronten. Tijd weer voor een thuisoverwinning, de laatste was op 12 oktober. Het duel tegen Wilsum op Sportpark Schenk begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Eikelboom.