Oene drukt ’t Harde de zorgen in

’t Harde bleef in de thuiswedstrijd tegen het in vorm zijnde Oene zonder punten zitten. In een wedstrijd met vijf doelpunten deden verdedigende missers de equipe van trainer Kooistra de das om. Henk Elskamp was tweemaal trefzeker voor ’t Harde, maar omdat Oene er drie inprikte gingen de punten mee met de uitploeg.

De gasten begonnen enthousiast aan de wedstrijd en had in linksbuiten Yves Hilbrink een absolute smaakmaker. Na een fout in de opbouw werd Hilbrink over de linkerkant weggestuurd. Zijn actie en schot caramboleerde via een groenwit-been over de doellijn, 0-1. Binnen no-time repareerde ’t Harde de achterstand. Bram van de Worp bediende Henk Elskamp die met een prima schot de Oener doelman kansloos liet, 1-1.

Oene rechtte direct de rug en zette goed druk op de verdediging van ’t Harde. Mede geholpen door de slechte staat van het veld, verspeelde ’t Harde wederom de bal op de eigen helft en kon Jim Schaap eenvoudig de 1-2 langs Davey Visch schieten.

’t Harde probeerde op de helft van de tegenstander kansen te creëren met het sterke aanspeelpunt Kevin van Renselaar. Het was van Renselaar die zelf met kopbal en een schot dichtbij de gelijkmaker was, maar beide malen keerde de paal zijn inzet. Henk Elskamp overkwam niet veel later hetzelfde, ook zijn schot belandde op de paal.

Oene leek van de missers te profiteren. Via Hilbrink was de ploeg weer dreigend en zijn schot na een actie over de linkerkant ging via een been van ’t Harde net langs de paal heen. De hierop volgende hoekschop werd buiten bereik van doelman Visch op de paal gekopt. Vlak voor rust leek ’t Harde alsnog de gelijkmaker te maken. Henk Elskamp werd in de zestienmeter prima vrij gespeel, maar zijn inzet via de binnenkant van de voet ging ver naast.

Voor ’t Harde was het zaak na rust de gelijkmaker snel op het bord te krijgen. Hiervoor kreeg het een grote kans met Elskamp. Hij was de verdediging van Oene te snel af, maar zijn inzet ging niet langs de keeper in de goal. Met nog een half uur te spelen leek Oene de wedstrijd in het slot te gooien. Schaap profiteerde van goed voorbereidend werk van Hilbrink en scoorde 1-3.

Tien minuten voor tijd sloeg het noodlot toe voor Melvin Boender. In een duel waar Hilbrink te hard doorging, brak Boender zijn scheenbeen en is hij voorlopig uit de roulatie. In de slotfase pakte ’t Harde een laatste strohalm. Henk Elskamp schoot twee minuten voor tijd de 2-3 binnen. In de absolute blessuretijd werden alle ballen in de zestienmeter gepompt. Na een vrije bal van de ingevallen Menno van ’t Hul leek Kevin van Renselaar te scoren, maar de scheidsrechter had een duwfout geconstateerd. Hierdoor bleef de stand op 2-3 staan.

’t Harde moet serieus aan de bank om promotie-/degradatiewedstrijden te ontlopen. De ploeg heeft hierbij de steun nodig van iedereen die een groen-wit hart heeft! De eerstvolgende wedstrijd is er een tegen een directe concurrent VEVO uit Veessen. De wedstrijd in Veessen is op 22 april en vangt aan om 14.30 uur.

Scoreverloop: 8e min. 0-1 ed. ‘t Harde, 10e 1-1 Henk Elskamp, 11e 1-2 Jim Schaap, 65e 1-3 Schaap, 88e 2-3 Elskamp

Opstelling S.V. ’t Harde: Davey Visch; Michiel Vlijm (70e Bilal Bella), Wesley Huenestein, Jordy Huenestein, Arjan van Putten; Arnoud Kamerbeek (70e Menno van ‘t Hul), Bram van de Worp, Melvin Boender (80e Rick Veldkamp); Kevin van Renselaar, Henk Elskamp, Terence ten Brink ©.