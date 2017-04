Egbert Kragt nieuwe trainer sv ‘t Harde

Egbert Kragt wordt met ingang van het seizoen 2017/2018 de nieuwe hoofdtrainer van de S.V. ’t Harde.

De 51-jarige Elburger is op dit moment nog werkzaam bij het Zwolse Z.A.C., waar hij reeds bezig is aan zijn 5e seizoen. De Zwolse club promoveerde in deze jaren met een zeer jonge groep van de 4e naar de 2e klasse. Dit seizoen vecht Z.A.C. tegen degradatie uit de sterke 2e klasse H.

Kragt, in het dagelijks leven werkzaam als projectleider bij VolkerWessels Telecom, mag een ervaren trainer genoemd worden. Als hoofdtrainer was hij achtereenvolgens werkzaam bij BAS Biddinghuizen (4 jaar), KHC Kampen (3 jaar), ASC ’62 Dalfsen (3 jaar), Elburger SC (1 jaar) en vanaf 2012 bij Z.A.C.

Het creëren van een hecht team, waarin verantwoordelijkheden genomen durven te worden, is volgens de trainer zijn grootste kwaliteit.

Wij wensen Egbert heel veel succes maar vooral ook plezier toe bij onze club.