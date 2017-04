Hennepkwekerij opgerold aan de Vale Ouwelaan ‘t Harde

‘t HARDE – In de vroege ochtend van 11 april is er aan de Vale Ouwelaan een hennepkwekerij opgerold. In de twee kweekruimtes stonden een totaal van ongeveer 250 hennepplanten. Ook werd er illegaal stroom afgetapt. In de woning waren twee mensen aanwezig, welke zijn aangehouden. Tevens werden er twee gestolen fietsen in de tuin aangetroffen. De politie is bezig met het onderzoek.

De politie wil nogmaals benadrukken dat het hebben van een hennepkwekerij waarbij de stroom illegaal is afgetapt, levensgevaarlijke situaties met zich mee kan brengen. Het zal niet de eerste keer zijn dat de woning in de brand vliegt.

