Evenementen Koningsdag ’t Harde 2017

Binnenkort is het weer Koningsdag. Ook dit jaar heeft de Oranjevereniging ‘t Harde voor iedereen een mooi programma samengesteld. Om 09.30 starten we met de aubade, een Nederlandse traditie, waarbij we de koning toezingen. Na afloop toosten we met Oranjebitter op de 50e verjaardag van de koning. Om 10.30 start de versierde fietsenoptocht vanaf de Singel door het dorp. Vrolijke versierde fietsen, oranje vlaggetjes, grappige toeters en bellen, rood-wit-blauw; het mag allemaal tijdens de feestelijke versierde fietsenoptocht! Vanaf 11.00 is er weer volop vertier op het ‘Oranjeterrein’ aan de Singel.

Voor de kinderen zullen er diverse spelletjes klaar staan en sieren springkussens het Oranjeterrein, met o.a. een mega survivalbaan. Om 13.30 zal de vossenjacht starten door het dorp georganiseerde door de Scouting Gustaaf Adolf. De vossenjacht is voor kinderen tot en met 16 jaar. Kinderen onder de 8 jaar onder begeleiding van ouders/verzorgers. Op het Oranjeterrein staat eveneens een evenemententent waar vanaf 13.30 een DJ van Party Sensations Zwolle muziek draait. ’s Middags zal er ook een optreden worden verzorgd door Berlinda Kinnaer, welke mogelijk is gemaakt door Stg Karbietfeest, Ten Have’s veehandel en T.M.I.

Laten we er gezamenlijk er een gezellige nationale feestdag van maken en wij hopen u te verwelkomen op het Oranjeterrein aan de Singel!

Voor meer info zie www.oranjeverenigingtharde.com of volg ons via Facebook.