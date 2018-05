OldStars walking football S.V. ‘t Harde niets voor mij?

Ja, dat dacht ik ook, toen ik een stukje op diverse media las. Mijn leven lang getennist, maar in één keer was het muntje op: mijn schouder wilde niet meer. Oei, dacht ik, niet meer tennissen, niet meer bewegen: da’s niks voor mij. Die uitnodiging in dat stukje kwam op het goede moment: wandel-voetballen bij S.V. ‘t Harde.

Ik belde meteen Hans Timmers, die met trainer/coach Kay Bosscha, het wandelende voetbalteam organiseert en traint. En daar stond ik met 12 andere 60+ers op het veld op een koude ochtend in maart. Het begon met een warming-up, kleine loopoefeningen, het aanleren van voetbaltechnische bewegingen.

Ik vergeet helemaal dat we om 10 uur ‘s ochtends eerst aan de koffie gaan, dan omkleden, voetballen, douchen en samen lunchen: helemaal top!

De laatste keren komt er een cooling-down bij, waarbij Fons van Loon, ja die van de dansschool, aanwijzingen geeft over stretchen.

OldStars walking football wordt gespeeld op een veld van 42 x 21 meter met minigoals en zonder keeper. Rennen mag niet: altijd 1 voet op de aarde. En dat is maar goed ook: er zijn bijna geen valpartijen en botsingen. Er is over nagedacht.

Eenieder beweegt naar vermogen en dat is prettig maar ook belangrijk voor de hedendaagse mens.

Wij – Teunis, Kay, Wim(Hudson), Johann, Ed, Henk, Fons, Ton, Dirk, Jan, Wim, Dries, Hans en Harm – vormen een prettig team en krijgen langzamerhand meer conditie.

In Kampen en Ermelo zijn eveneens 60+ teams van de grond gekomen. Hopelijk komen hier spoedig meer teams bij om zo tegen elkaar wedstrijden te kunnen spelen.

De organisatie loopt gesmeerd en wij hebben Fysiotherapie LOUWEN en MUILWIJK bereid gevonden onze tenues te sponsoren. Op 31 mei tijdens de training zullen de tenues worden uitgereikt en zal de sponsor aanwezig zijn voor het ondertekenen van het sponsorcontract. Ook zal er een onderlinge demo-wedstrijd worden gespeeld.

Wilt u meer weten over walking football, kijk dan op de website van S.V. ’t Harde, www.svtharde.nl. Heeft u vragen, bel dan Hans Timmers: 06-13979282. U bent iedere donderdagmorgen om 10.00 uur van harte welkom op sportpark Schenk, in de kantine van S.V. ‘t Harde

Ja, walking-football is wel degelijk wat voor mij!

Ton de Mönnink, speler Old Stars team S.V. ‘t Harde