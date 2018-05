’t Harde wint overtuigend in laatste wedstrijd

Onder warme omstandigheden en met in het achterhoofd het naderende afscheid van vier gewaardeerde krachten ving ’t Harde de wedstrijd aan op het eigen sportpark Schenk tegen EZC. Het initiatief lag vanaf het begin bij ’t Harde, maar het duurde ruim een kwartier alvorens de eerste treffer in het net lag. Een prachtige combinatie tussen Terence ten Brink en Menno van ’t Hul zorgde ervoor dat Ten Brink de bal prachtig in het dak van het doel schoot.

Tot aan de rust kon ’t Harde redelijk vrijuit spelen. Het tempo lag echter wat te laag om EZC echt pijn te doen. Hoogtepunt was de bekeken stift van Dinand Dekker die via de lat weer terug het veld in kwam. Doelman Henry Schipper moest aan de andere kant van het veld slechts een enkele keer handelend optreden en deed dat bekwaam.

Een kwartier na rust kregen Henk Elskamp, Dinand Dekker en Michiel Vlijm, die bijna met zijn laatste balcontact nog scoorde, hun welverdiende publiekswissel voor bewezen diensten voor ’t Harde 1. De vierde afscheidnemende speler Hermen de Jager maakte de negentig minuten vol.

Na de wissels pakte ’t Harde de draad weer op en liep de ploeg dankzij doelpunten van Bram van de Worp, op aangeven van Jelle van ’t Hul en van Terence te Brink uit naar de een 3-0 stand. Voor Ten Brink betekende zijn tweede treffer van de middag dat het zijn vijftigste competitiedoelpunt was in zijn loopbaan.

De score had nog hoger uitkunnen vallen, maar inzetten van de ingevallen Wesley van de Roest en Jordy Huenestein konden gepareerd worden door de keeper van EZC. De einduitslag bleef derhalve 3-0 en met de 3 punten eindigde ’t Harde met 45 punten op een 5e plaats in de 4e klasse C.

