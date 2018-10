Ondernemers bezoeken Aan de Gracht tijdens stadswandeling door Elburg

Dinsdag 30 oktober is de binnenstad van Elburg gastheer voor ondernemers uit de regio. Business Club N.V. en S.V. ’t Harde nodigen hun relaties uit voor een avond vol historie.

‘Elk jaar organiseren S.V. ’t Harde en de Business Club N.V. gezamenlijk een bijeenkomst. Een bezoek aan bierbrouwerij Aan de Gracht stond hoog op het verlanglijstje van beide organisaties.’ Zegt Eddy Pater. Hij is hoofdsponsor bij de sportvereniging en bestuurslid bij de Business Club.

Het bezoek aan de brouwerij is onderdeel van de stadswandeling door Elburg die de ondernemers deze avond maken. ‘Voor de stadswandeling is contact gelegd met stichting Arent Thoe Boecop. Zij kunnen als geen ander vertellen over de historie van de stad. Elly Plugers, één van de vrijwilligers van de stichting is tevens lid van de Business Club N.V., dit was via haar zo geregeld.’

Restaurant de Haas zal de ondernemers voorafgaand aan de wandeling ontvangen. Ook zullen zij de rondleiding bij Aan de Gracht verzorgen.

‘Het concept van Aan de Gracht slaat erg aan in de regio. We vinden het dan ook erg interessant om een bezoek te brengen aan deze nieuwe onderneming.’ Besluit Pater.

Ondernemers die geïnteresseerd zijn in deze avond zijn hartelijk welkom. Vanaf 19.30 is de inloop bij Restaurant de Haas en om 20.00 start de bijeenkomst. Op de website van de Business Club is meer informatie te vinden: www.businessclubnv.nl. U kunt ook contact opnemen met Patrick Visch op 06-1244 8821.