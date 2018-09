Wat een mooie muziek! Waar komt die dans vandaan? Doen we die vrolijke nieuwe dans deze week weer? Die parendans wil ik graag nog beter leren.

Zo wat opmerkingen tijden de les Werelddans. Op donderdagmiddag in MFC Aperlo in ’t Harde.

Op donderdag 13 september staat de deur weer open voor een open les.

De les begint om 14.30 u. en wie wil komen kijken en kennismaken met deze dansvorm is van harte welkom.