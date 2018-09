Ook zin om samen te eten in ’t Harde? Dat kan op 1 oktober in het WOC Jeanne d’Arc.

De WZU en Icare zullen dan gezamenlijk een warme maaltijd organiseren.

Inloop: 17.00 uur

Start maaltijd: 17.30 uur

Adres: Blerckweg 5

‘t Harde

Aanmelden kan tot en met 27 september via de mail aan w.kroon@wzuveluwe.nl of janny.paarhuis@icare.nl

Of bellen naar 06-13631723 WOC Jeanne d’Arc of 06-83698936 Janny Paarhuis.