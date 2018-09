Topslagerij Van de Weg nieuwe Plus-sponsor S.V.’t Harde

Zaterdag 1 september heeft dhr G. J. Van de Weg van Topslagerij Van de Weg uit ’t Harde, Oosterwolde, Oldebroek, Doorspijk en Elburg zijn handtekening gezet onder zijn nieuwe sponsorcontract bij S.V. ’t Harde. Topslagerij Van de Weg is al jaren aan S.V. ’t Harde verbonden als trouwe bordsponsor. Deze bordsponsoring is met het nieuwe contract geupgrade naar Plus-sponsoring. Naast sponsor is de kwaliteitsslagerij ook aan de vereniging verbonden als leverancier. Afgelopen winter werd zelfs de samenwerking aangegaan in de vorm van een snert-worst-gehaktballen-verkoopactie. Deze zeer succesvol verlopen actie zal de komende jaren worden herhaald.

De sponsorcommissie van S.V. ’t Harde bedankt Topslagerij Van de Weg dan ook zeer hartelijk voor deze mooie sponsoring. Als dank werd de sponsor een fraai boeket aangeboden.

Sinds begin 1928 is slagerij van de Weg een familiebedrijf en een begrip in de regio. De slagerij beschikt over een eigen slachterij, worstmakerij en rokerij waar de heerlijkste producten bereid worden. Slagerij van de Weg heeft vijf vestigingen waar het assortiment op vol ambachtelijke wijze wordt bereid.

Topslagerij van de Weg is sinds 1928 gevestigd in Oosterwolde en heeft nu ook vestigingen in Doornspijk, Elburg, Oldebroek en ‘t Harde

Opa van de Weg had een winkel die gerund werd door oma. De taak voor de slager was het bezoeken van de klanten om de bestellingen “op te heur’n”. Het bestelde werd later bezorgd. Het slachten aan huis was toen de normaalste zaak van de wereld. Dit gebeurde dan ook heel veel. Daarbij werd de slager bijgestaan door de boer en boerin. Het maken van metworst, leverworst, rolpens en balkenbrij was een hele klus. Dit alles was met de hulp van buren en familie een gezellige bezigheid, iets wat in deze tijd ondenkbaar is.

In 1945 werd de slagerij overgenomen door H.v.d.Weg sr. die in 1952 in Oosterwolde een nieuwe slagerij met worstmakerij en slachtplaats liet bouwen. In die jaren nam het werk voor de worstmakerij toe, omdat er steeds meer mogelijkheden ontstonden door modernisering van koeling en machines.

In 1970 is de slagerij overgenomen door H.v.d.Weg jr.. In 1982 volgde de aankoop van de slagerij in Doornspijk en in 1998 de zaak van oom G.v.d.Weg in Elburg. Vanaf die tijd is het slagersleven in een stroomversnelling terecht gekomen.

In 2011 is er ook een vestiging in Oldebroek bij gekomen; deze werd gevolgd door in vestiging in ‘t Harde die in 2014 is geopend. De trend “van slagerij naar ‘eetwinkel” zet door. De gevolgen van de problemen in de veehouderij hebben geleid tot een enorme regelgeving in de slagerij. Ook productkeuringen en analysecertificeringen behoren tot de vaste regelmaat. Ook de herkomst van het vlees en producten moet terug te halen zijn. Wij noemen dat: “van zaadje tot karbonade”.

De enthousiaste teams in de verschillende vestigingen staan dagelijks voor u klaar om u van dienst te zijn.