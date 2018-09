‘IJzersterk’, een korte film over het uitstervende vakmanschap van smid Hendrik Smit

‘T HARDE – Mensen die zo uniek zijn dat ze als het ware ‘met uitsterven worden bedreigd’, daar ligt de inspiratie voor een nieuwe reeks korte documentaires van Omroep Gelderland. In de 8-delige serie ‘Met uitsterven bedreigd’ worden mensen geportretteerd die vanwege hun uitzonderlijke levensstijl, opvattingen of vakmanschap het vastleggen waard zijn. Op donderdag 6 september is een portret te zien van Hendrik Smit uit ’t Harde.

Toen Hendrik Smit in dienst een smid aan het werk zag, dacht hij: ‘dat wil ik ook’. En nu op 88-jarige leeftijd maakt hij nog regelmatig het vuur aan in zijn eigen smederij. Hij smeedt met precisie en toewijding. Als hij iets doet, dan doet hij het goed. En dat geldt voor bijna alles in zijn leven. ‘IJzersterk’ is een korte film over het uitstervende vakmanschap van een oude smid.

Hoewel de hoofdpersonen zichzelf vaak helemaal niet bijzonder vinden, denken de makers daar anders over. ‘Vastleggen nu het nog kan’ vormde hierbij het uitgangspunt. De 10 minuten durende portretten zijn gemaakt door verschillende regisseurs en filmmakers, waardoor iedere aflevering een eigen stijl heeft.

Met uitsterven bedreigd is iedere donderdag te zien bij Omroep Gelderland om 17.35 uur (daarna ieder uur herhaald). De programma’s van Omroep Gelderland zijn ook online (terug) te zien via www.gld.nl/tv en YouTube.