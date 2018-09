Uitreiking 1e presentatiegids S.V. ‘t Harde.

De eerste presentatiegids voor het nieuwe seizoen is afgelopen zaterdag uitgereikt aan de hoofdtrainer Egbert Kragt.

De presentatiegidscommissie is er dit jaar wederom in geslaagd om een mooie gids samen te stellen. Diverse onderwerpen vanuit de vereniging komen aan bod.

Voordat de eerste presentatiegids aan Egbert Kragt is uitgereikt, sprak voorzitter John Reurink de volle kantine toe. In deze toespraak is de diversiteit van S.V. ‘t Harde benadrukt. Aankomend seizoen start S.V. ‘t Harde met een recordaantal teams aan de competitie, de accommodatie wordt steeds fraaier en er verbinden zich steeds meer sponsoren aan de vereniging. Al met al goede ontwikkelingen.

Doelstelling voor 1e elftal is spelen in de 3e klasse. Dit spreekt hoofdtrainer Egbert Kragt ook duidelijk uit in het traditionele interview in de presentatiegids. Om namens de vereniging de hoofdtrainer, zijn staf en spelers een hart onder de riem te steken werd de 1e presentatiegids aan Egbert Kragt overhandigd door José Bosch van de presentatiegidscommissie.

Na dit officiële gebeuren is er door de sponsorcommissie nog een 10-tal nieuwe sponsorcontracten ondertekend. Een mooie start voor het nieuwe seizoen.

De presentatiegids wordt aankomende week huis aan huis bezorgt in ‘t Harde.