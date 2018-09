Aanvallend onmachtig ‘t Harde leidt nederlaag tegen S.V. Zalk

Veel de bal, maar weinig creëren, dat was symptomatisch voor het spelbeeld van de eerste bekerwedstrijd van S.V. ’t Harde. Zalk dat voetballend niet veel toevoegde scoorde na de rust uit een vrije trap de 0-1 en uit de counter de 0-2.

’t Harde kon in de eerste helft de druk redelijk opvoeren richting het doel van Zalk. Over rechts werd veelal een man vrijgespeeld in de zone, maar bleef de voortzetting veelal onder de maat. Mede hierdoor creëerde het nauwelijks kansen.

Vlak voor rust kreeg Zalk een schietkans, maar wist Schipper met een prima redding zijn doel schoon te houden.

In de tweede helft vanaf het begin hetzelfde spelbeeld, maar na 70 minuten kreeg Zalk een vrije bal te nemen na een overtreding van Wesley Huenestein. De bal werd uitstekend door Van de Bosch rechts van Schipper in het doel geschoten, 0-1.

Na 73 minuten volgde het eerste schot op doel van ’t Harde. Een combinatie tussen, de van een blessure teruggekeerde, Terence ten Brink en Youri van Boven leidde tot een schot van eerstgenoemde. Het schot was echter een eenvoudige prooi voor doelman Wagteveld van Zalk.

De wedstrijd werd tien minuten voor tijd beslist na een counter, waar middenvelder Hamer de verdediging van ’t Harde te snel af was. Hij rondde beheerst af met een bal in de verre hoek langs Schipper, 0-2.

Volgende week zaterdag vervolgt ’t Harde het bekertoernooi in Kampen tegen Go-Ahead Kampen 2. De wedstrijd in Kampen vangt aan om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Heijmeriks.