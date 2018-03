Open Ochtend op basisschool Het Sterrenlicht in ‘t Harde

01-03-2018, ‘t Harde | Op woensdag 7 maart organiseert gereformeerde basisschool Het Sterrenlicht in ‘t Harde een open ochtend. Ouders kunnen met hun kind(eren) van 9.00 uur tot 12.00 uur een kijkje nemen en zien hoe er gewerkt wordt in de school aan de Parkweg 34 in ‘t Harde.

Een rondje langs de klassen, sfeer proeven en kennismaken met de leerkrachten. Ouders die op zoek zijn naar een bijbelgetrouwe school hebben op woensdag 7 maart volop de gelegenheid om Het Sterrenlicht te verkennen. Op deze ochtend is de school ‘in bedrijf’ te zien. Op Het Sterrenlicht staan de pijlers kwalitatief goed onderwijs en bijbelgetrouw onderwijs centraal. Enkele ouders en de directeur van Het Sterrenlicht zijn aanwezig om dit verder toe te lichten. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te beantwoorden.

Meer informatie over Het Sterrenlicht is te vinden op de website www.hetsterrenlicht.nl