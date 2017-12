Oudejaarsklaverjassen en knallend het jaar uit bij SV ‘t Harde

Op 30 december organiseert de supportersvereniging “Groen-Wit” weer het traditionele ouderjaarsklaverjassen in de in prachtige kerstsferen versierde kantine van de SV ’t Harde aan de Bovenweg 8. Ook dit jaar zijn er weer diverse mooie prijzen te winnen en is er een verloting. De inschrijving begint om 14.00 uur en kost € 5,- We beginnen om 14.30 uur met kaarten! Gezellig het jaar uit, tot oudejaarsdag! We hopen en rekenen weer op een gezellig druk toernooi. En natuurlijk is er weer een grote verloting met schitterende prijzen.

Deze middag is de kantine natuurlijk ook geopend voor andere belangstellenden. De gehele middag zal er ook warme chocomel en gluhwein zijn te verkrijgen en is er de mogelijkheid om een bakje snert te eten. Na afloop van de verloting, waaraan iedereen kan meedoen, is er de gelegenheid om onder het genot van gezellige muziek met elkaar een oudjaarsborrel te drinken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 06-54654146 of neem een kijkje op www.svtharde.nl