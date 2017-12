’t Harde met 6 goals en een 2e plaats de winterstop in

Op een sneeuwvrij gemaakt veld speelde ’t Harde een uitstekende pot tegen vv Wijthmen. De ploeg die voorafgaand aan het duel slechts één puntje minder had op de ranglijst.

’t Harde domineerde vanaf de start van het duel en liet bij vlagen mooi aanvalsspel zien. Het was uiteindelijk aanvoerder Bram van de Worp die in de 12e op aangeven van Henk Elskamp de 1-0 aantekende. Van de Worp liet de keeper van Wijtmhen kansloos met een ogenschijnlijk eenvoudig balletje door de benen van de vaststaande doelman.

Na de openingstreffer bleef het overwicht aan Hardenese zijde groot. Wijthmen probeerde via haar balvaste middenvelder tot aanvallen te komen, maar de verdediging onder leiding van Arnoud Kamerbeek en Jordy Huenestein stond als een huis.

Acht minuten voor rust verdubbelde Henk Elskamp de score. Een diepe bal op Elskamp van Terence ten Brink werd compleet verkeerd ingeschat door de Wijthmener doelman. Voor Elskamp was het vervolgens een koud kunstje om de bal in het lege doel te schieten. ’t Harde wilde en kreeg meer. Van de Worp ging in de voorbereiding op de wintersport als een volleerd slalomskiër door de defensie van Wijthmen om uiteindelijk onder uit geschoffeld te worden. De strafschop werd binnen geschoten door Terence ten Brink, 3-0.

Wijthmen deed in de blessuretijd nog iets terug door ook vanaf de strafschopstip doel te treffen. Na de rust pakte ’t Harde snel de draad weer op. Henk Elskamp ging op avontuur de 16-meter in en wist met een korte pass Van de Worp te vinden die de bal in de verre hoek kegelde. Met de 4-1 op het scorebord was de marge van drie doelpunten hersteld.

In de 66e minuut mocht Ten Brink opnieuw aanleggen vanaf elf meter nadat een verdediger de bal met de hand tegen hield binnen de beruchte lijnen. Waar de eerste strafschop ietwat moeizaam er in ging, liet Ten Brink in zijn tweede poging de keeper volledig kansloos, 5-1.

’t Harde liet de bal goed rondgaan en zorgde ervoor dat er bij balverlies snel geschakeld werd om de bal te veroveren. De uitstekend spelende Menno van ’t Hul had hier een grote rol in. Een kwartier voor tijd maakt ’t Harde de 6-1. De ingevallen Wesley van de Roest legde een vrije bal panklaar op de borst bij spits Dinand Dekker. Dekker verwerkte de bal dusdanig dat hij in één beweging vervolgens kon uithalen en de bal rustig in de hoek plaatste.

Met de 6-1 overwinning sluit ’t Harde het jaar 2017 af met een tweede plaats op de ranglijst. De ploeg die moeizaam op gang kwam in de 4e klasse C lijkt los en het is zaak om deze vorm in 2018 mee te nemen om zodoende meer en meer vertrouwen te tanken in de achtervolgingsrace op de koploper(s).