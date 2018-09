Paralympisch legende Esther Vergeer komt ondernemers inspireren

Meervoudig Paralympisch kampioene Esther Vergeer is door de Business Club N.V. bereid gevonden om haar inspirerende verhaal te komen vertellen. Op woensdag 26 september komt zij naar Wezep, waar Gasterij de 7 Heuvels gastheer is voor deze avond.

‘Vergeer is momenteel in de toernooidirectie van het ABN AMRO Wheelchair Tennis Tournament en was assistent Chef de Mission bij de Paralympics. Een ondernemend type, iets wat onze leden aan zal spreken.’ Zegt Marcel van ’t Hul. ‘Daarnaast heeft ze een sterk persoonlijk verhaal over omgaan met tegenslagen en haar doorzettingsvermogen. Het wordt een avond met een indrukwekkend verhaal.’

Sport komt veel terug bij de Business Club N.V. Zowel door (ex)topsporters die spreken bij events als in sportieve activiteiten. ‘Dat klopt helemaal. Sport is een dankbaar middel om ondernemers met elkaar in contact te brengen. Zo zijn de ondernemers al met elkaar aan het fietsen en hardlopen. Hier zijn veel enthousiaste reacties op gekomen.’

De Business Club N.V. is achter de schermen met een aantal zaken bezig om het platform verder te versterken. Zo blijft de club in beweging. Hier wil Van ’t Hul nog niet verder op ingaan. ‘We willen onze leden blijven verassen.’ zegt hij lachend. ‘Eerst maar eens met een bijeenkomst naar Wezep, daar zijn we nog niet geweest. Ook weer een primeur.’

Gasterij de 7 Heuvels in Wezep wil de ondernemers uit de regio graag ontvangen. ‘Een mooie kans om te laten zien wie we zijn. Het werd ook tijd dat de Business Club en haar leden naar Wezep zouden komen.’ knipoogt gastheer Lambert Jongetjes. Hij kijkt uit naar de vele ondernemers die de bijeenkomst zullen bijwonen.

Ondernemers zijn weer welkom om woensdag 26 september kennis te maken met de regionale club. Vanaf 19.30 is de inloop en om 20.00 start de bijeenkomst. Aanmelden en meer informatie is op te vragen bij Patrick Visch via patrick@businessclubnv.nl of door te bellen naar 06-12448821.