PEC Zwolle en Business Club N.V. versterken elkaar

Opnieuw een mooie versterking voor de Business Club N.V. Namens PEC Zwolle is Michael Wolf aangesloten bij de club. Ook wordt er dit najaar een bijeenkomst gefaciliteerd in het stadion van PEC Zwolle.

‘”De reden om aan te sluiten is omdat we vanuit PEC Zwolle onze zichtbaarheid en aanwezigheid in de regio willen vergroten en aansluiten bij een actieve, dynamische businessclub als Business Club N.V. past goed binnen die doelstellingen en missie.” Aldus Wolf.

“Daarnaast zijn er al veel sponsoren die we op de bijeenkomsten tegen komen.’ Michael is sinds april actief bij PEC als accountmanager en kent vanuit zijn activiteiten in en rond Heerde veel van de lokale ondernemers.

Wolf vervolgt: ‘Vanuit mijn rol in de Business Club van V.V. Heerde lopen er al langer contacten. Ik volg de activiteiten van de Business Club N.V. al geruime tijd en ben hier erg enthousiast over.’

De bijeenkomst welke in het najaar bij PEC wordt gepland is mede een initiatief van Fysiotherapie Louwen Muilwijk. Zij zijn o.a. werkzaam voor PEC en lid van de Business Club N.V. Het bezoek aan PEC zal als een kijkje achter de schermen worden ingezet, waarbij de organisatie rondom de club wordt bekeken. Fysiotherapie Louwen Muilwijk neemt ons onder andere mee in hun werkzaamheden.

De Business Club N.V. heet Michael van harte welkom. Meer weten of ook lid worden van de Business Club N.V.? Kijk dan op www.businessclubnv.nl