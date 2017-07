Politie houdt jeugdige inbreker op heterdaad aan

’t Harde – In alle vroegte op woensdag 12 juli vond er een woninginbraak plaats in de gemeente ’t Harde. Met meerdere eenheden konden ze na een flinke zoektocht een verdachte aanhouden.

Rond de klok van 4.15 uur kregen agenten de melding van een inbraak in een woning aan de Vale Ouwelaan. Meerdere eenheden inclusief een hondengeleider werden hierop aangestuurd. Vanuit Harderwijk reed eveneens een eenheid naar ’t Harde. Eenmaal in de omgeving van de woning werd er gezocht naar mogelijke verdachten. Met een grote hoeveelheid volharding en een goed signalement wisten ze 45 minuten later op de Burgemeester Ulco de Vriesweg een 15-jarige verdachte uit Ermelo te onderscheppen. In de omgeving werden goederen aangetroffen die waren buitgemaakt bij de inbraak. De verdachte werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Er zal tegen hem proces-verbaal worden opgemaakt.