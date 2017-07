Dorpsplan ‘t Harde 2017 is klaar en gepresenteerd

Wat is de ziel van ’t Harde? Met deze vraag sloot onze vorige burgemeester Frans de Lange zijn speech af die hij hield bij één van de dorpsavonden op ’t Harde. Voor het Dorpscomité “Op ’t Harde” reden om de handschoen op te pakken om het initiatief te nemen om te komen tot een dorpsplan. Het startsein voor dit Dorpsplan is op 26 november 2015 gegeven, door het samenstellen van een werkgroep. Vervolgens is een groep van ruim 20 enthousiaste inwoners van ‘t Harde onder het motto “’t Harde Vooruit” aan de slag gegaan en hebben het proces vorm en inhoud gegeven met als doel te komen tot een dorpsplan.

Dit dorpsplan is nu klaar en voor iedereen inzichtelijk.