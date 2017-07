Schrijf je nu in voor de zwem vierdaagse nij“de Hokseberg”

Van maandag 11 september t/m 15 september is er weer de zwem4daagse. Er zijn vijf dagen om een afstand te zwemmen. Om in aanmerking te komen voor een medaille moet je in ieder geval vier dagen zwemmen.

Als je nog geen 10 bent mag je 250 meter zwemmen en ben je boven de 10 dan zwem je 500 meter.

Iedereen mag deelnemen, maar je moet wel in het bezit zijn van zwemdiploma A. Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per persoon en bij voorinschrijving € 5,00 per persoon. De voorinschrijving is aan de kassa van het zwembad van heden t/m 10 september waar direct de betaling moet worden voldaan. Daarna inschrijven kan ook maar dan zijn de kosten € 7,50 p.p.

Tijdens de zwemvierdaagse wordt op woensdagmiddag 13 september de kindermiddag gehouden. De toegangsprijs is € 2,00 p.p. Doe je mee aan de zwem4daagse dan is het gratis. Zwemabonnementen gelden niet.