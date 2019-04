Dinsdag 16 april tovert Rookoven.com haar Experience Center om tot het Top 2000 café. De bijzondere locatie is het decor van de muzikale bijeenkomst van Business Club N.V. waar popprofessor Leo Blokhuis komt spreken. “Leo komt met een inhoudelijk maar ook aansprekend verhaal. Iets wat goed bij onze club past.” zegt bestuurslid Johan van Putten.

Blokhuis is opgegroeid in Wezep. Een bekende uit de regio die in het rijtje past van eerdere sprekers bij de Business Club N.V. Van Putten vervolgt: “Leo is een publiekstrekker. We hebben al eerder bekende sprekers gehad die hun roots hier hebben liggen. Zo waren de afgelopen jaren onder andere Typhoon, dirigent Pieter Jan Leusink en Reinder Nummerdor als spreker te horen.”

Rookoven.com eigenaar Jan Reimer Westerhuis was direct enthousiast om als gastheer op te treden. “We zijn al eerder gastheer geweest voor de Business Club, dat is ons goed bevallen. We trekken alles uit de kast om er een top avond van te maken. Of liever gezegd, een Top 2000 avond!”

De aansluitende borrel zal uiteraard onder begeleiding van de nodige muziek zijn. “Het programma en de locatie nodigen uit voor een erg gezellige avond.’ Besluit Van Putten.

Ondernemers zijn weer welkom om deze avond bij te wonen. Vanaf 19.00 uur is de inloop aan de Nijverheidsweg 4 in Nunspeet. Om 19.30 start Leo Blokhuis en om 21.00 uur is er een borrel om gezellig na te praten.

Op de website van de Business Club is meer informatie te vinden: www.businessclubnv.nl. U kunt ook contact opnemen met Patrick Visch op 06-1244 8821.