Met de uitwedstrijd tegen Elspeet staat er voor S.V. ’t Harde zaterdag weer een topper op het programma. Na het verdienstelijke gelijkspel bij nummer twee Zeewolde wacht nu de nummer drie van de ranglijst.

Elspeet is al acht wedstrijden ongeslagen en veroverde daardoor ook de tweede periode. Zo zijn de nummers twee en drie van dit moment dus al verzekerd van nacompetitievoetbal. De Elspeters hebben echter ook de koppositie in het vizier. Bij winst op ’t Harde is de achterstand nog maar twee punten.

De laatste wedstrijd die de groenwitten verloren was uitgerekend thuis tegen Elspeet. Inmiddels zijn de Hardenezen koploper en is de voorsprong op Zeewolde nog steeds drie punten. Het belang van de wedstrijd tegen Elspeet is daarmee duidelijk. Bij verlies geeft ’t Harde de koppositie uit handen, ervan uitgaande dat Zeewolde bij Vierhouten wint. Bij een overwinning hebben de groenwitten één concurrent voor de titel minder.

Hopelijk wordt het vlaggenschap net als in Zeewolde weer gesteund door een flink aantal meegereisde supporters. ’t Harde kan alle steun gebruiken in de race om het kampioenschap. De wedstrijd in Elspeet op Sportpark Op de Heide begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Vinke.