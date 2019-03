Donderdagavond 7 maart jongstleden is er door 32 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5519 punten was Huib Bruijnes die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Ep Vinke 5384, Gerrit ten Cate 5244, Peter van der Burg 5190, Wim Schaap 5089, Yvonne Stobbelaar 5033, Anneke Koning 4990 en Wim van Es 4985.

Donderdag 14 maart aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.