Vrijdag 15 maart is Staatssecretaris Mona Keijzer te gast bij de Business Club N.V. tijdens de jubileumbijeenkomst in Harderwijk. Broekhuis Volvo ontvangt de leden en relaties van de 5-jarige club uit in haar showroom.

‘Ons jubileum willen we graag in stijl vieren. Een programma met de staatssecretaris op een mooie locatie geeft ons jubileum een feestelijke tint. Beginnen met een maaltijd verzorgt door Restaurant Amuse maakt het helemaal af.’ Zegt voorzitter Marcel van ’t Hul.

‘Het contact met de staatssecretaris is tot stand gekomen via Agnes Mulder. Zij is Tweede Kamerlid en heeft al twee keer eerder op ons programma gestaan. Dit beviel erg goed, de ondernemers kunnen haar erg waarderen.’ Vervolgt Van ’t Hul.

Mona Keijzer is Staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat en komt graag in contact met de lokale ondernemers. De interactie staat centraal in het programma deze avond.

In 2014 is de Business Club N.V. (destijds Business Club ‘t Harde) gestart met het organiseren van bijeenkomsten in de regio. Vijf jaar later is de club met meer dan 175 aangesloten bedrijven een grote speler in de regio geworden.

‘De initiatieven die we naast onze bijeenkomst zijn gestart hebben geholpen in deze groei’ vertelt penningmeester Patrick Visch. ‘Ons magazine Insights wordt bij 1750 ondernemers bezorgd en onze Academy en Sports activiteiten spreken een breed publiek aan.’

Het 5-jarig jubileum is dan ook reden tot een feestje. Ondernemers die niet zijn aangesloten bij de club maar wel geïnteresseerd zijn in deze avond zijn hartelijk welkom. Vanaf 17.00 is de inloop bij Broekhuis Volvo en kan er gebruik gemaakt worden van het lopend buffet. Om 18.15 start de bijeenkomst.

Op de website van de Business Club is meer informatie te vinden: www.businessclubnv.nl. U kunt ook contact opnemen met Patrick Visch op 06-1244 8821.