Onder herfstige omstandigheden heeft S.V. ’t Harde prima zaken gedaan in Uddel, door Prins Bernhard met 0-1 te verslaan. De nummers twee en drie verloren beide punten, waardoor ’t Harde nu een voorsprong heeft van drie punten op de eerste achtervolger Zeewolde.

Het duurde ruim een kwartier alvorens ’t Harde de score kon openen. ’t Harde claimde een strafschop na een forse overtreding op Bram van de Worp. Scheidsrechter Frei oordeelde echter anders. Doordat van de Worp na de blessurebehandeling uit het veld moest, was hij bij het terug stappen in het veld uit het zicht van zijn directe tegenstander. Na een goede pass, kon Van de Worp vrij vanaf links doorstomen en de voorzet geven. De terug gekopte bal werd binnen gefrommeld door een zeer attente Terence ten Brink, 0-1.

In het verloop van de eerste helft had vooral spits Arnoud Kamerbeek de nodige kansen om de score verder op te voeren maar zijn kopballen misten voornamelijk kracht en overtuiging. Ten Brink zag een enorme poeier vanaf links net naast de kruising zeilen, waardoor de ruststand 0-1 bleef.

Na de rust moesten de groen-witten tegen de wind in. Het kwam het spel veelal niet ten goede. Er waren kansen, grote kansen voor onder andere Youri van Boven, maar telkens was het de attent keepende sluitpost van de Uddelenaren, die voorkwam dat ’t Harde zich makkelijk in veilige haven kon spelen.

Prins Bernhard perste er een klein slotoffensief uit en was vlak voor tijd dichtbij de gelijkmaker toen een tegendraads ingeschoten bal aan de juiste kan van de paal belandde voor ’t Harde. In de slotminuut kreeg Prins Bernhard nog een vrije trap te nemen op een mooie plek, maar doelman Henry Schipper hield uiteindelijk zijn doel uitstekend schoon.

Volgende week wacht ’t Harde een thuiswedstrijd tegen EZC ’84. De wedstrijd op Sportpark Schenk begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Ekkel.