In de laatste wedstrijd van de tweede periode speelt koploper S.V. ’t Harde zaterdag een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter EZC’84 uit Epe.

De Epenaren beleven een zeer moeizaam seizoen. Waar men vorig jaar nog 28 punten behaalde, is het dit seizoen nog wachten op de eerste overwinning. Alleen in de derby tegen WZC Wapenveld werd een puntje gesprokkeld. In de thuiswedstrijd tegen ’t Harde maakte EZC overigens een stugge indruk en wonnen de groen-witten nipt met 3-2.

Die uitslag was voor ’t Harde toen te mager om de eerste periodetitel te winnen. Zaterdag valt de beslissing in de tweede periode, maar daarin hebben de Hardenezen het niet in eigen hand. Zowel Elspeet als VEVO moeten dan punten verspelen. Belangrijker voor ’t Harde is dat de vorige week verstevigde koppositie behouden blijft. De afstand met Zeewolde, de tegenstander van volgende week, is nu drie punten.

Gezien het verschil op de ranglijst met EZC mag ’t Harde zaterdag niet in de problemen komen. Toch is het kwaliteitsverschil geen garantie voor drie punten, zo bleek vorige week tegen het laaggeklasseerde Prins Bernhard. Toen maakten de groenwitten slechts één goal en bleef het spannend tot het eind. Of ’t Harde zaterdag effectiever is, is vanaf 14.30 uur te zien op Sportpark Schenk. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Ekkel.