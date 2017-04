Prijswinnaars bij Kok & Heijkamp

’T HARDE – Kok & Heijkamp Makelaars reikte onlangs de prijzen uit aan de winnaars van de kleurwedstrijd. De kleurwedstrijd was georganiseerd ter gelegenheid van de opening van de tweede vestiging van Kok & Heijkamp Makelaars. De uitreiking vond plaats in de nieuwe vestiging aan de Eperweg op ’t Harde.

Voor zowel de categorie volwassenen als de categorie kinderen waren er drie prijzen te winnen. Hennie Kok uit Doornspijk was in de categorie volwassenen de gelukkige winnares van de eerste prijs. Zij won een rondvlucht met twee personen boven haar woning t.w.v. € 175,-. De tweede prijs, een GAMMA cadeaupas t.w.v. € 75,-, ging naar Gerrie Juffer-Mulder uit Elspeet. Mevrouw Mulder-Wieske uit Nunspeet won de derde prijs; een cadeaubon van Spring Store.

In de categorie kinderen ging de eerste prijs naar Lucas van Loo uit ‘t Harde. Hij won een houten speelhuis t.w.v. 175,-. Micha Prins uit Elburg was de winnaar van de tweede prijs; een LEGO CREATOR pakket t.w.v. €49,99. De vier toegangskaarten van de Speulhoeve in Elburg gingen naar Jurian van den Berg uit Elspeet.

“Het aantal deelnemers aan de wedstrijd was groot”, gaf Martin Kok – eigenaar van Kok & Heijkamp Makelaars – tijdens de uitreiking aan. “Totaal ontvingen we ongeveer 200 kleurplaten. We hebben elke plaat bekeken en op verschillende punten beoordeeld. We feliciteren jullie van harte met de gewonnen prijs.”