Terechte nederlaag S.V. ’t Harde in derby tegen DSV ’61; 2-3

S.V. ’t Harde heeft ook haar 6e derby van het seizoen (terecht) verloren. DSV was in grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij maar vergat de wedstrijd, vooral in het 1e half uur, definitief in het slot te gooien. Deze laconieke houding kwam de Doornspijkers in blessuretijd bijna nog duur te staan toen de ingevallen assistent trainer Rick Veldkamp (39 jaar !!) een teruggelegde bal iets te zwak inschoot. Een verdediger kon de bal voor de lijn keren waardoor 2-3 de eindstand werd.

Opstelling: Davey Visch, Quinten Turubasa, Arnoud Kamerbeek (60e min Rick Veldkamp), Sam van Norel, Michiel Vlijm (40e min Robbert Strijkert), Menno van ’t Hul, Henrico Leusink (65e min Henk Elskamp), Jordy Huenestein, Bilal Bella, Bram van der Worp, Terence ten Brink ©

De personele problemen rijzen zo langzamerhand de pan uit. ‘t Harde eindigde de wedstrijd met 4 jongens die nog in de JO-19 (mogen) spelen, een assistent trainer van 39 jaar en een speler die al 2 seizoenen geleden gestopt is met selectievoetbal en in een vriendenploeg voetbalt: Kortom Jan-Jaap Kooistra is niet te benijden.

Ten opzichte van vorige week startten Arnoud Kamerbeek en Sam van Norel in de basis. Het betekende het debuut van Sam in de basis en dat nog wel in de derby tegen DSV. Sam liet zien een groot talent te zijn maar maakte ook kennis met de sluwe spits van DSV, Alfred Hofmeijer, die bij alle goals betrokken was.

Het eerste half uur was DSV heer en meester. De bal ging makkelijk rond en ’t Harde kwam nauwelijks in de buurt van keeper Schipper. In de 13e minuut werd het 0-1 voor DSV. Een ingooi kwam bij Hofmeijer die Van Norel makkelijk van zich afschudde en vanaf de linkerkant de zestien binnenliep. Zijn teruggelegde bal werd door Wilbur Akster (zoon van ex 1e elftal speler van de S.V. Jaap Akster) ingeschoten. Daarna vergat DSV echt door te drukken en oogde het spel van de bezoekers plichtmatig. Pas in de 36e minuut schoot ‘t Harde voor het eerst richting het doel van DSV. De volley van Bilal ging echter meters voor langs. Toen iedereen zich reeds opmaakte voor de thee kreeg ’t Harde zo waar een corner. De corner werd in 2e instantie door de wederom sterk spelende Bram van der Worp ingebracht en viel en passant voor de voeten van de zojuist ingevallen 3e elftal speler Robbert Strijkert. Met een subtiele voetbeweging promoveerde hij deze bal tot een doelpunt: 1-1.

In het eerste kwartier na rust drong DSV sterk aan. Dit leidde tot een paar gevaarlijke corners en een terecht afgekeurde goal. ‘t Harde werd alleen gevaarlijk door een afstandsschot van Menno van ’t Hul. Na een uur moest de net herstelde Arnoud Kamerbeek zich toch weer laten vervangen met een blessure, Rick Veldkamp loste hem af. In de vijf minuten hierna werd de wedstrijd beslist. Eerst benutte Alex Bouwman een terecht gegeven penalty (1-2) en daarna rondde Hofmeijer een goed lopende aanval over de rechterkant beheerst af (1-3). Gelukkig haalde DSV de voet, net als in de 1e helft, van het gaspedaal en kon ‘t Harde zelfs nog terugkeren in de wedstrijd. De ingevallen Henk Elskamp miste eerst nog een 1 op 1 kans met doelman Schipper maar deed dit een paar minuten later niet nog een keer. Een steekbal van Bilal Bella werd door Henk Elskamp op de juiste wijze ingeschat en koel binnen gewerkt (2-3).

De laatste minuten werd er alles of niets gespeeld door ’t Harde en dat leverde nog een dot van een kans op. Na een scrimmage voor de goal van DSV viel de bal voor de voeten van routinier Veldkamp. Helaas werd zijn schot voor de lijn gekeerd door een verdediger van DSV. ’t Harde zou absoluut te veel gekregen hebben, maar het zou voor de zo geplaagde ploeg een enorme opsteker geweest zijn. Nu is het zaak zoveel mogelijk spelers op te lappen voor de laatste 2 finales van dit seizoen (Olympia uit en WZC thuis). Het wordt een loodzware taak om nacompetitie nog te ontlopen maar in het voetbal is heel veel mogelijk…